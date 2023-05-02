Мужчины и женщины рассказали о различиях секса в 20 и 30 лет

Пользователи Reddit признались, что после 30 лет стали отказываться от секса в пользу сна

Пользователи форума Reddit рассказали, как изменился секс после 30 лет по сравнению с сексом, который у них был после 20 лет. Различия между возрастами обсуждали в разделе AskReddit.

Многие мужчины и женщины признались, что после 30 лет стали чаще отказываться от секса в пользу сна и отдыха.

В 20: секс? Ура, у меня будет секс! В 30: секс? Хм, окей, но уже половина девятого вечера, если начнем сейчас и закончим к половине десятого, все еще сможем немного выспаться, но, может, подождать до пятницы или субботы будет лучше, потому что если встанем слишком поздно, не так страшно, но, конечно, давай! Ой, нет, погоди, что это, черт, кто-то из детей зашел в комнату Hopeful_Jello_7894 пользователь Reddit

Другие пользователи указывают, что перестали стесняться говорить о своих тайных желаниях и соглашаться на плохой секс.

Уверенно говорю о том, чего хочу, а чего нет. Слишком многие приходят в отношения с готовыми методами, которые обычно используют, вместо того, чтобы обсудить, что и кому действительно нравится mynamecouldbesam пользователь Reddit

В комментариях также напоминают, что после 30 лет человек преодолевает юношеские предрассудки о сексе и привыкает к тому, что его партнеры могут быть несовершенными.

Члены волосатые. Вагины волосатые. В рот попадет волосок, просто вытащи его и продолжай. У вас могут быть прыщи, растяжки, у партнера могут быть прыщи и растяжки, игнорируйте и не комментируйте их, а если вам они не нравятся, снимите очки и потушите свет. Секс — мокрое и липкое занятие. И будут звуки CaffeinatedHBIC пользователь Reddit

Ранее мужчины-пользователи форума Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать.