Мужчины подсказали женщинам способы понравиться на первом свидании

Мужчины Reddit посоветовали женщинам на первом свидании больше слушать и переспрашивать

Мужчины-пользователи форума Reddit подсказали женщинам, как можно понравиться во время первой встречи. Способы, которые могут сработать, они перечислили в разделе AskReddit.

Многие посоветовали девушкам на свидании больше слушать и переспрашивать. Кроме того, рассказали мужчины, свидание будет удачным, если сойдутся взгляды двоих на политику и родительство — хотя это уже вопрос удачного совпадения.

Слушать и переспрашивать. Не хочу говорить о себе все время, но это и не рабочее собеседование, где я работодатель. Задавай вопросы обо мне!

ClapDemCheeks1 пользователь Reddit

Беседа должна идти легко и естественно. Вы говорите на серьезные темы вроде религии, политики, родительства без ощущения потенциальной ссоры PutStuffIn пользователь Reddit

Некоторые комментаторы указывают на то, что определенные действия девушек располагают к себе еще до свидания.

Что покорило меня в женщине, на которой я женился, так это то, что она прикладывала столько же усилий для организации встреч, сколько я. Она первой писала, предлагала время встреч и идеи для свиданий так же часто, как и я 5awaja пользователь Reddit

Наконец, пишут в комментариях мужчины, большим плюсом будет, если девушка с юмором отреагирует на неловкую ситуацию.

Посмеется и поможет привести себя в порядок, если вы так волновались, что пролили на себя удон. И захочет встретиться еще раз даже после этого

codus571 пользователь Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.