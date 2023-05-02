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13:41, 2 мая 2023Бывший СССР

Украинские генералы не захотели возвращать доплату некоторым солдатам ВСУ

Военные чиновники Украины попросили Раду пересмотреть законопроект о доплатах бойцам ВСУ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Военные чиновники Украины попросили пересмотреть законопроект о доплатах бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). О своей позиции они заявили в обращении в Верховную Раду, которое опубликовал глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram.

Против возвращения доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в тылу, выступили глава министерства обороны страны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, начальник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и командующий Нацгвадией Юрий Лебедь.

С конца февраля 2022 года мобилизованные солдаты ВСУ получали доплату в размере 30 тысяч гривен (примерно 65 400 рублей — прим. «Ленты.ру»). Спустя год после начала боевых действий эту доплату отменили.

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Однако 10 апреля в Раде проголосовали за ее возвращение для военнослужащих, находящихся в тылу, полицейских и работников экстренных служб.

Ранее министерство реинтеграции Украины сообщило, что со 2 мая в республике запустили единый реестр, куда будут вноситься данные о пропавших без вести. В нем будут доступны имя, место и дата рождения, место жительства, семейное положение, территория, где человека видели в последний раз.

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Алевтина Запольская
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