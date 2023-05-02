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11:23, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине запустили единый реестр пропавших без вести

Минреинтеграции Украины объявило о запуске единого реестра пропавших без вести

Фото: Leah Millis / Reuters

Со 2 мая на Украине запустили единый реестр, куда будут вноситься данные о пропавших без вести. Об этом сообщило Министерство реинтеграции республики в Telegram-канале.

В реестре будут доступны имя, место и дата рождения, место жительства, семейное положение, территория, где человека видели в последний раз. Помимо этого, в список будет вноситься информация, способствующая поиску пропавшего.

Родственники человека смогут получить доступ к поддержке через месяц после внесения человека в реестр. Также на основании выписки они смогут обратиться в пенсионный фонд для получения пенсии по потере кормильца.

Ранее Олег Котенко, уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, заявил, что свыше семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины числятся пропавшими без вести.

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Варвара Кошечкина
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