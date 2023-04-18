На Украине назвали число пропавших без вести военных

Власти Украины заявили, что более семи тысяч бойцов ВСУ числятся пропавшими без вести

Свыше семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести. Такое число назвал уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает РИА Новости.

«Цифра такая есть, она немного больше семи тысяч», — заявил он. Уточняется, что более 60 процентов пропавших без вести, по статистике украинских властей, удается обнаружить среди военнопленных.

Как отмечается, остальные — погибшие, которых не смогли найти или идентифицировать. Кроме того, для опознания на Украине планируется ввести обязательный сбор ДНК-образцов у новобранцев. Котенко добавил, что массовый отбор биоматериалов может начаться к концу апреля.

Украинских военных призывали сдавать образцы ДНК для идентификации погибших в июле 2022 года. Как сообщалось, 9 июля Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека». Также отмечалось, что реестр будет в ведении МВД, а данные будут использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших и неопознанных тел.