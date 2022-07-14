Украинских военных призвали сдать образцы ДНК для идентификации погибших

МВД Украины заявило, что военные должны сдать образец ДНК для идентификации погибших

Украинских военных призвали сдать образцы ДНК, они должны сделать это для идентификации погибших, заявил замглавы МВД страны Игорь Бондаренко. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

«Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших. Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы», — сказал заместитель министра.

В настоящее время граждане Украины и иностранцы могут добровольно на платной основе пройти регистрацию геномной информации.

9 июля Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека», реестр будет в ведении МВД, а данные будут использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших и неопознанных тел.

Ранее Госдепартамент США посоветовал отправляющимся на Украину гражданам оставить завещание, а также образцы ДНК для медицинских учреждений.