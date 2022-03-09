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Отправляющимся на Украину американцам посоветовали составить завещание

Госдеп посоветовал отправляющимся на Украину американцам оставить завещание и образцы ДНК

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Госдепартамент США посоветовал отправляющимся на Украину гражданам оставить завещание, а также образцы ДНК для медицинских учреждений. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Также отправляющимся на Украину гражданам США предлагается поделиться с близкими важными документами и контактной информацией, чтобы они могли управлять их делами, обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также «пожелания относительно похорон».

Ранее Госдеп США советовал американцам начать немедленно покинуть Украину, используя коммерческие или иные частные виды транспорта. Также ведомство рекомендовало гражданам страны незамедлительно покинуть Россию. До этого Госдеп объявил о начале эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Москве и членов их семей из России в связи с ситуацией на Украине.

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Марина Совина
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