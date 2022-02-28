Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдепартамент США посоветовал американцам незамедлительно покинуть Россию

Госдепартамент США порекомендовал гражданам страны незамедлительно покинуть Россию

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Госдепартамент США порекомендовал гражданам страны незамедлительно покинуть Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендуем не отправляться в Россию в связи с неспровоцированной и неоправданной атакой российских вооруженных сил на Украине», — говорится в заявлении ведомства. Среди других причин, по которым американцам советуют воздержаться от поездок в Россию — «возможности преследования граждан США» со стороны правительственных структур безопасности, ограниченной возможности посольства США оказывать содействие, пандемия COVID-19, ограничения на въезд и другое.

Ранее Госдеп объявил о начале эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Москве и членов их семей из России в связи с ситуацией на Украине. В ведомстве сообщили, что решение о начале эвакуации было предпринято в связи с проведением российской операции в Донбассе и «проблемами с обеспечением безопасности» сотрудников диппредставительства.

Кроме того, Госдеп США приостановил работу посольства в Минске. В ведомстве подчеркнули, что главный приоритет для Вашингтона — безопасность граждан США по всему миру.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Россиянам спрогнозировали сокращение выдачи ипотечных кредитов
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.