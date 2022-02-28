Госдепартамент США посоветовал американцам незамедлительно покинуть Россию

Госдепартамент США порекомендовал гражданам страны незамедлительно покинуть Россию. Об этом пишет РИА Новости.

«Рекомендуем не отправляться в Россию в связи с неспровоцированной и неоправданной атакой российских вооруженных сил на Украине», — говорится в заявлении ведомства. Среди других причин, по которым американцам советуют воздержаться от поездок в Россию — «возможности преследования граждан США» со стороны правительственных структур безопасности, ограниченной возможности посольства США оказывать содействие, пандемия COVID-19, ограничения на въезд и другое.

Ранее Госдеп объявил о начале эвакуации сотрудников американской дипмиссии в Москве и членов их семей из России в связи с ситуацией на Украине. В ведомстве сообщили, что решение о начале эвакуации было предпринято в связи с проведением российской операции в Донбассе и «проблемами с обеспечением безопасности» сотрудников диппредставительства.

Кроме того, Госдеп США приостановил работу посольства в Минске. В ведомстве подчеркнули, что главный приоритет для Вашингтона — безопасность граждан США по всему миру.