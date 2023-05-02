Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:48, 2 мая 2023Экономика

Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику

РИА Новости: российские аграрии сократили закупки отечественной техники из-за роста цен

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские аграрии сократили закупки отечественной сельскохозяйственной техники. Об этом со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») сообщает РИА Новости.

По словам председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина, фермеры стали реже закупать отечественную технику, так как цены на нее выросли в полтора раза. Это фактически заградительный для многих компаний уровень, поэтому компетентным органам необходимо обратить внимание на ценообразование в сегменте, добавил он.

Уход зарубежных производителей вселил в российских машиностроителей уверенность, что они могут повысить цены, «не заморачиваясь вопросами» повышения качества или функционала, отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По словам председателя Общественной палаты России по развитию АПК и сельских территорий Олега Сироты, в условиях форсированного импортозамещения и повышения цен фермеры опасаются, что могут остаться вовсе без техники.

Материалы по теме:
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов. Как им это удается?
Неравенство в мире растет, а богачи продолжают уклоняться от налогов.Как им это удается?
13 февраля 2023
Тысячи погибших и миллионы пострадавших: как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
Тысячи погибших и миллионы пострадавших:как Турция вернется к нормальной жизни после разрушительных землетрясений?
1 марта 2023

В первом квартале 2023 года объем производства и отгрузок российской сельхозтехники снизился в годовом выражении на фоне сокращения доходов фермеров и низких цен на зерно в стране. Поэтому «Росспецмаш» предложил властям субсидировать отечественным сельскохозяйственным компаниям покупку оборудования и на пять лет отменить экспортные пошлины.

Помимо снижения спроса у российских машиностроителей есть и другие проблемы: заводам не хватает высокотехнологичных компонентов, мешает высокий уровень ставок по кредитам, налогов, стоимость металлопроката и низкий уровень таможенной защиты, из-за которого иностранные комплектующие на 30 процентов дешевле российский. Поэтому в конце марта 2023-го «Росспецмаш» уже просила у премьер-министра Михаила Мишустина 10 миллиардов рублей на выпуск комплектующих. Также главу правительства попросили о льготах для фермеров, что повысит их доходы и позволит заказывать новые машины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Модельер Валентин Юдашкин умер в 59 лет. Он долгие годы пытался победить рак
В Бельгии рассказали о роли болельщиков «Спартака» в назначении тренера сборной
На Украине продлили военное положение
Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
В обгоревшей машине пропавших российских аниматоров нашли следы борьбы
В Киеве назвали условие для защиты Европы Украиной
В России резко вырос спрос на преподавателей иностранных языков
Опубликовано видео нападение на баскетболиста ЦСКА в Москве
Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику
Врач назвала россиянкам самую опасную косметику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.