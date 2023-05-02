Российские аграрии стали реже закупать отечественную технику

РИА Новости: российские аграрии сократили закупки отечественной техники из-за роста цен

Российские аграрии сократили закупки отечественной сельскохозяйственной техники. Об этом со ссылкой на Российскую ассоциацию производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш») сообщает РИА Новости.

По словам председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина, фермеры стали реже закупать отечественную технику, так как цены на нее выросли в полтора раза. Это фактически заградительный для многих компаний уровень, поэтому компетентным органам необходимо обратить внимание на ценообразование в сегменте, добавил он.

Уход зарубежных производителей вселил в российских машиностроителей уверенность, что они могут повысить цены, «не заморачиваясь вопросами» повышения качества или функционала, отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По словам председателя Общественной палаты России по развитию АПК и сельских территорий Олега Сироты, в условиях форсированного импортозамещения и повышения цен фермеры опасаются, что могут остаться вовсе без техники.

В первом квартале 2023 года объем производства и отгрузок российской сельхозтехники снизился в годовом выражении на фоне сокращения доходов фермеров и низких цен на зерно в стране. Поэтому «Росспецмаш» предложил властям субсидировать отечественным сельскохозяйственным компаниям покупку оборудования и на пять лет отменить экспортные пошлины.

Помимо снижения спроса у российских машиностроителей есть и другие проблемы: заводам не хватает высокотехнологичных компонентов, мешает высокий уровень ставок по кредитам, налогов, стоимость металлопроката и низкий уровень таможенной защиты, из-за которого иностранные комплектующие на 30 процентов дешевле российский. Поэтому в конце марта 2023-го «Росспецмаш» уже просила у премьер-министра Михаила Мишустина 10 миллиардов рублей на выпуск комплектующих. Также главу правительства попросили о льготах для фермеров, что повысит их доходы и позволит заказывать новые машины.