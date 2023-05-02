Минобороны: армия России пресекла деятельность двух украинских ДРГ в Харьковской области

Российские военнослужащие пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, на территории населенного пункта Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в военном ведомстве.

Всего за минувшие сутки украинские подразделения потеряли на купянском направлении до 60 человек убитыми. Также на указанном направлении были уничтожены две бронемашины ВСУ и два артиллерийских орудия, в том числе САУ «Гвоздика» калибра 122 миллиметра.

Также Минобороны России отчиталось о боевых действиях в районе Артемовска. По данным министерства, за последние сутки находящиеся в городе подразделения ВСУ потеряли убитыми до 290 человек.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.