Президент Владимир Путин запустил трамвайное движение в Мариуполе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин запустил трамвайное движение в Мариуполе по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в строй вводится более десяти километров дороги. «Это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», — подчеркнул Путин.

По словам президента, ремонт трамвайных путей в Мариуполе помогли провести власти Санкт-Петербурга. Путин выразил благодарность российским регионам, которые оказывают поддержку новым субъектам страны. Он добавил, что в будущем предстоит многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления.

Помимо Путина, в мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и мэр Мариуполя Олег Моргун.

В апреле вице-премьер Марат Хуснуллин назвал срок восстановления региональных дорог в новых субъектах России. По его словам, основная часть работ будет выполнена за три года.