Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:58, 28 апреля 2023Среда обитания

Назван срок восстановления региональных дорог в новых субъектах России

Вице-премьер Хуснуллин: основные дороги в новых регионах России восстановят за три года

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Все основные региональные дороги на территории регионов, вошедших в состав Российской Федерации, будут восстановлены за три года. Такой срок назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует ТАСС.

«Мы хотим там (в новых субъектах РФ — прим. «Ленты.ру») за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — сказал он.

Ранее Хуснуллин отчитался, что в четырех новых регионах уже был выполнен большой объем восстановительных работ. В частности, речь идет о порядка 1850 жилых домов; 635 объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта; более чем 910 объектах и системах тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 объектах водоснабжения и водоотведения; а также 205 дорогах.

27 апреля российские власти утвердили программу долгосрочного развития недавно вошедших в состав страны четырех субъектов федерации в социальной и экономических сферах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля
Глава ЦБ прокомментировала прогноз по инфляции в России
Елена Летучая рассказала о двух днях жизни с «Чужим» в ухе
Новость о покупке замка Пугачевой и Галкина Стасом Барецким опровергли
Олимпийский призер Носов отреагировал на информацию об уголовном преследовании
Популярный российский ведущий объяснил отсутствие жены и детей
Германия опровергла сообщения о торговой войне с Китаем из-за полупроводников
Молодая россиянка пять лет насиловала младшую сестру
Глава Белгородской области уточнил детали подрыва машины с мирными жителями
Стоимость наряда Блиновской при задержании составила сотни тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.