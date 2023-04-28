Назван срок восстановления региональных дорог в новых субъектах России

Вице-премьер Хуснуллин: основные дороги в новых регионах России восстановят за три года

Все основные региональные дороги на территории регионов, вошедших в состав Российской Федерации, будут восстановлены за три года. Такой срок назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, его цитирует ТАСС.

«Мы хотим там (в новых субъектах РФ — прим. «Ленты.ру») за три года основные дороги региональные привести в соответствие», — сказал он.

Ранее Хуснуллин отчитался, что в четырех новых регионах уже был выполнен большой объем восстановительных работ. В частности, речь идет о порядка 1850 жилых домов; 635 объектах здравоохранения, образования, культуры и спорта; более чем 910 объектах и системах тепло- и энергоснабжения, в том числе 28 объектах водоснабжения и водоотведения; а также 205 дорогах.

27 апреля российские власти утвердили программу долгосрочного развития недавно вошедших в состав страны четырех субъектов федерации в социальной и экономических сферах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.