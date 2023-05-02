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19:36, 2 мая 2023Наука и техника

Автовладельцы из США охладели к электромобилям

JD Power: американские автолюбители разочаровались в электрокарах

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

Американских автовладельцев все чаще стали заявять, что не собираются приобретать электрокары. Об этом сообщает издание Insider.

Журналисты медиа сослались на опрос компании JD Power, который зафиксировал рост числа автолюбителей из США, скептически настроенных относительно покупки электромобиля. По данным фирмы, с января по март 2023 года доля отказавшихся от покупки автомобиля на электрической тяге выросла с 17,8 до 21 процента. Доля пользователей, будущий автомобиль которых «весьма вероятно» окажется электрокаром, осталась на прежнем уровне — около 27 процентов.

Среди причин того, что американцы охладели к электромобилям, респонденты назвали высокую стоимость машин, относительно небольшое количество зарядных станций, низкую скорость зарядки. Разочарованных автолюбителей также волновало, как электрокар ведет себя при экстремальных температурах, а также отсутствие специализированных ремонтных мастерских.

По словам специалистов, скептически к электромобилям относятся не только зрелые и пожилые автолюбители. 33 процента представителей поколения Z, которые родились после 1996 года, заявили, что они вряд ли приобретут электрокар.

В октябре 2022 года специалисты JD Power заявили, что электрокары имеют более простое устройство, чем традиционные автомобили, однако статистически чаще подвержены поломкам. Согласно собранным данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

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Андрей Ставицкий
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