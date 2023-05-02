Индейцы и экологи подали в суд из-за пуска ракет Маска

Желающие защитить природу индейцы и американские экологи подали в суд из-за ракет Маска

Американские экологи и индейцы подали в суд на Федеральное управление авиации США (FAA). По их мнению, ведомство пренебрегло экологией, когда выдало разрешение компании Илона Маска SpaceX на запуск мощной ракеты с космодрома в штате Техас. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление истцов.

Как отмечают защитники природы, ракета-носитель Super Heavy 20 апреля взорвалась вместе с космическим кораблем Starship вскоре после старта с космодрома Бока-Чика рядом с местом обитания редких видов черепах, птиц и животных, а также заповедниками и общественными пляжами.

Истцы приводят данные, согласно которым регулятор разрешил SpaceX запускать по 20 ракет Starship/Super Heavy ежегодно в течение следующих пяти лет. Они указывают на угрозу экологии в растущем трафике, шумовом и световом загрязнении района, падении ракетных обломков, повышенном риске пожаров.

Также защитники природы подсчитали, что на Бока-Чико за последние пять лет произошло минимум восемь взрывов. Они утверждают, что последний взрыв привел к пожару на 27 гектарах заповедных земель, а в июле 2019 года по той же причине выгорели 60 гектаров.

Ранее сообщалось, что акции принадлежащей Маску компании Tesla упали более чем на 9 процентов после взрыва ракеты Starship компании SpaceX. Отвечающая за разработку и производство ракеты компания SpaceX не связана с Tesla, но, так как обеими владеет Маск, а SpaceX не торгуется на бирже, инвесторы начали распространять свое разочарование на автопроизводителя.