Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Путин наградил дирижера Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил советского и российского дирижера, художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подписанный главой государства указ о награждении появился на официальном интернет-портале правовой информации.

2 мая Валерий Гергиев отметил 70-летие. С 1977 года дирижер начал работать в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр), а спустя 11 лет занял должности главного дирижера и художественного руководителя культурного учреждения.

Ежегодно Гергиев ставит около 300 концертов и постановок в России и за границей. Под его руководством филиалы Мариинского театра были открыты во Владивостоке и Владикавказе.

Ранее Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане.