Рост цен в Европе ускорился

Eurostat: годовая инфляция в еврозоне в апреле ускорилась до 7% с 6,9% в марте

В апреле годовая инфляция в зоне евро достигла семи процентов — по сравнению с предыдущим месяцем рост цен ускорился на 0,1 процентного пункта. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat.

Главным драйвером роста цен в прошлом месяце стало удорожание продуктов питания, алкоголя и табака — в этом сегменте инфляция составила 13,6 процента, однако по сравнению с мартом (15,5 процента) показатель снизился. В то же время резко ускорился рост цен на энергию — плюс 2,5 процента по сравнению со снижением на 0,9 процента в марте. Также на 5,2 процентов в годовом выражении подорожали услуги ( против 5,1 процента месяцем ранее).

При этом базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители, замедлилась впервые за 10 месяцев до 5,6 процента. При таком сценарии аналитики ждут, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может воздержаться от очередного резкого повышения ключевой ставки. Эксперты прогнозируют, что на заседании в четверг, 4 мая, регулятор поднимет ставку на 25 базисных пунктов.

В середине марта ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов: базовая процентная ставка была увеличена до 3,5 процента, ставка по депозитам — до 3 процентов, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — до 3,75 процента.

