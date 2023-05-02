Китайские компании обогнали американские по объему привлеченных инвестиций

FT: китайские компании привлекли денег в ходе IPO в 2023 году в 5 раз больше американских

Китайские компании обогнали американские на мировом рынке IPO (первичного публичного размещения акций), пишет Financial Times. С начала 2023 года фирмам из КНР удалось привлечь инвестиции на 19,5 миллиарда долларов, в то время как компании из США получили только 3,8 миллиарда.

Как объясняет издание, к такому результату в Китае привели отмена жестких ковидных ограничений и новый упрощенный режим листинга (размещения акций) на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах.

Однако аналитик Renaissance Capital Эйвери Спир добавляет, что КНР вышла в лидеры не из-за большого всплеска публичных размещений, а из-за затухания активности на рынках IPO в США и остальном мире. По словам эксперта, рынок Китая оказался более устойчивым во многом благодаря содействию правительства.

За первые четыре месяца 2023 года число первичных публичных размещений в США оказалось на 40 процентов меньше, чем в прошлом году. За тот же период 2022-го местные компании собрали около 12,3 миллиарда долларов, несмотря на распродажи на фондовых рынках. В 2021 году объем инвестиций составил 130 миллиардов.

Низкая активность рынке IPO в США связана с ростом ставок Федеральной резервной системы (ФРС, аналог ЦБ), высокая инфляция, опасения по поводу экономического спада, а также кризис в банковском секторе, отмечает FT.

1 мая американским властям пришлось закрыть еще один проблемный банк — First Republic Bank, который занимал 14 место по размеру активов. По решению департамента финансовой защиты и инноваций его отдали под внешнее управление Федеральной корпорации страхования вкладов США (FDIC). Позже First Republic Bank согласился купить крупнейший банк страны — JPMorgan Chase.