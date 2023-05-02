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11:40, 2 мая 2023Культура

Группа Киану Ривза выпустит новый альбом впервые за 23 года

Группа Киану Ривза Dogstar выпустит новый альбом впервые за 23 года

Фото: Rune Hellestad / Corbis / Getty Images

Музыкальная группа канадского актера Киану Ривза под названием Dogstar выпустит новый альбом впервые за 23 года. Об этом сообщает NME.

Первый альбом Our Little Visionary коллектив выпустил в 1996 году, в 2000-м группа представила вторую пластинку под названием Happy Ending, а спустя два года после этого объявила о распаде.

Летом прошлого года музыканта Dogstar воссоединились, а теперь объявили о выпуске нового альбома и анонсировали выступления.

«Этим летом мы представим новую музыку, после чего проведем несколько концертов. Как только все выяснится, мы сразу поделимся подробностями. Так много нужно сделать, но будьте уверены, мы работаем над этим и собрали фантастическую команду, которая нам помогает. Мы также собираемся снять музыкальное видео в поддержку нашей первой мелодии», — поделились участники коллектива, добавив слова благодарности поклонникам за отклик.

Ранее стало известно, что британская рок-группа Queen заявила, что рассматривает возможность выпуска новых песен с американским поп-певцом Адамом Ламбертом.

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Анастасия Астахова
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