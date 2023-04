Группа Queen задумалась о выпуске новых песен

NME: группа Queen рассматривает возможность выпуска новой музыки с Адамом Ламбертом

Британская рок-группа Queen заявила, что рассматривает возможность выпуска новых песен с американским поп-певцом Адамом Ламбертом. Об этом пишет NME.

«Это должно быть что-то настолько особенное, чтобы мы захотели представить [песню] публике», — сказал гитарист Брайан Мэй.

Ламберт отметил, что это большая ответственность. «Если они собираются выпустить что-то новое, это должно быть на определенном уровне», — добавил исполнитель, отметив, что это его пугает.

В октябре Queen выпустила ранее не издававшуюся песню Face It Alone, записанную в 1988 году. Композиция была записана при участии вокалиста группы Фредди Меркьюри во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в 1989 году.