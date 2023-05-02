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11:07, 2 мая 2023Забота о себе

Диетологи поспорили об опасности распространенной среди россиян привычки

Диетолог Михаил Гинзбург: кефир на ночь необязательно приводит к преддиабету

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург поспорил с коллегой, эндокринологом и диетологом Зухрой Павловой, об опасности распространенной среди россиян, особенно старшего поколения, привычки пить кефир на ночь. Мнения врачей приводят «Аргументы и факты».

В одном из новых интервью Павлова рассказала, что у кефира высокий инсулиновый индекс — показатель, который говорит о том, как сильно повышается уровень инсулина в ответ на прием пищи. «Если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови. И, разумеется, ваша печень примется усиленно ее производить», — считает она. Павлова добавила, что к утру из-за этого уровень глюкозы может быть очень высоким. Поэтому регулярный прием кефира на ночь, по ее мнению, грозит нарушением углеводного обмена и преддиабетом.

Гинзбург, в свою очередь, отметил, что исследований, говорящих, что употребление кефира на ночь обязательно приводит к преддиабету, пока нет. Он указал на то, что инсулиновый индекс — это новый показатель и он еще не очень хорошо изучен. «Но есть соблазн объяснять им самые разные проблемы. Думаю, это не совсем правильно, так как само повышение инсулина мало говорит о чем-то, без учета чувствительности к нему — нормальная она или есть резистентность, что бывает при преддиабете или сахарном диабете II типа», — объяснил он, добавив, что в последних двух случаях уровень инсулина будет всегда существенно выше.

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Кроме того, продолжил он, инсулин нужен для усвоения не только глюкозы, но и аминокислот, вырабатывающихся при переваривании белков. «В кефире, твороге и других молочных продуктах [белков] много. Поэтому они имеют достаточно высокий инсулиновый индекс», — отметил Гинзбург. Именно поэтому, по его версии, сахар в крови резко понижаться не будет.

Чтобы доказать опасность приема кефира на ночь, нужны долгие исследования, считает врач. «А пока кефир мне представляется очень полезным натуральным продуктом, содержащим мало сахара и к тому же богатым пробиотиками — полезными бактериями и грибками. И отказываться от него, в том числе и для приема перед сном, не стоит», — заключил он.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова перечислила основные опасности творога, кефира и других продуктов с пониженной жирностью. По ее словам, если регулярно есть обезжиренные продукты, возможны проблемы с иммунитетом, настроением и фертильностью.

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Александра Лисица
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