Россиянам перечислили основные опасности обезжиренных продуктов

Диетолог Лушникова: употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению холестерина

Если регулярно есть обезжиренные продукты, может подняться уровень холестерина, а также возможны проблемы с иммунитетом, настроением и фертильностью, считает диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Основные опасности творога, кефира и других продуктов с пониженной жирностью она перечислила россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка объяснила, что жиры необходимы организму для всасывания и синтеза витаминов, производства стероидных гормонов, в том числе половых. Дефицит этих веществ приводит к разнообразным проблемам со здоровьем и плохо сказывается на красоте и молодости кожи, волос и ногтей.

Постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Организм, не получая это жизненно необходимое вещество с едой, начинает синтезировать его самостоятельно, чаще в избытке Ольга Лушникова врач-диетолог

Кроме того, в обезжиренной продукции, по словам врача, содержатся вредные добавки и вещества. Так, в составе сливочного масла с низкой жирностью имеются гидрогенизированные растительные жиры, трансжиры, которые со временем провоцируют развитие атеросклероза, опухолей, воспалительных, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и поджелудочной железы.

Жир играет еще одну важную роль — улучшение вкусовых качеств продуктов. Чем меньше жирность, тем менее приятный вкус. Для того чтобы улучшить его, производители добавляют крахмал, рафинированный сахар, сахарозаменители, это дает дополнительные калории, повышает гликемический индекс продуктов Ольга Лушникова врач-диетолог

Лушникова добавила, что кальций из обезжиренного творога и молока почти не усваивается организмом. Кроме того, они не дают полноценного чувства сытости. Оптимальная жирность молочных продуктов, по ее мнению, составляет 82,5 процента для сливочного масла, 15-20 процентов для сметаны, от пяти до девяти процентов для творога. Жирность молока и кефира не должна быть менее 2,5 процента.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что обезжиренные продукты не помогут похудеть. По ее словам, такие продукты, наоборот, могут привести к набору веса.