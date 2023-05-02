Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:12, 2 мая 2023Забота о себе

Названы причины раннего полового созревания детей

Психолог Ольга Саламахина: половое созревание у современных детей наступает ранее 10 лет

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Признаки полового созревания могут проявляться у современных детей с десяти лет, а у девочек даже и раньше, рассказала детский и подростковый психолог Ольга Саламахина. Она и ее коллега, психолог Айгуль Гранд назвали «Ленте.ру» причины этого явления.

В течение последних 150 лет время наступления полового созревания снижалось у мальчиков и девочек. В XIX веке менструация наступала в 15-17 лет. Сегодня менструация в 12 лет считается нормой, отметила Саламахина.

Сейчас первые признаки полового созревания — увеличение груди у девочек, увеличение размеров яичек у мальчиков, лобковые волосы, менструации и поллюции начинаются ранее 10 лет, особенно у девочек

Ольга Саламахинапсихолог

До сих пор ученые не выявили, по какой именно причине возраст полового созревания снизился, продолжила она. Предполагается, что на это могут влиять наследственность, климатические и экологические условия, питание, заболевания эндокринной системы.

При проявлении первых признаков раннего полового созревания у ребенка, следует проверить его уровень гормонов, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем. «Родители должны вести себя чутко и тактично, чтобы не напугать ребенка, — говорит психолог. — Случается, что взрослые из-за отсутствия сексуального воспитания травмируют сына или дочь неосторожными фразами».

Саламахина уверена, что родители испытывают чувство стыда в вопросах полового созревания и стремятся избегать разговоров на эту тему. Однако в семь-девять лет пора начинать рассказывать детям про половое созревание и изменения в организме: про менструации, поллюции, волосы на теле, изменения фигуры и голоса у мальчиков, о перепадах настроения и агрессии.

Так ребенок подготовится и при раннем созревании не будет испытывать страх или стыд. И он всегда сможет обратиться к родителям за поддержкой и помощью и поделиться чувствами и переживаниями

Ольга Саламахинапсихолог
Материалы по теме:
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено» Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
29 января 2021
«Раком — это по-русски» Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
«Раком — это по-русски»Россиянка учит тысячи женщин «правильному» сексу. И готова на все ради лайков
5 сентября 2019

Психолог Гранд добавила, что генетически девочки взрослеют раньше мальчиков, обгоняя их на пару лет. У большинства девочек начало пубертата приходится на тот же период, что у их матерей.

На преждевременном взрослении подростков сказывается не только генетика и особенности организма, но и вседозволенность, считает психолог. «Современные общественные ценности стерли границы запретов и страха, — отмечает она. — Интернет и гаджеты ускоряют процессы взросления, дети спокойно говорят о сексе. Подростки раньше начинают заниматься им. Подобные процессы неизбежно связаны с течением времени и прогрессом, затрагивающим развитие детей».

Ранее педиатр Исмаил Османов назвал ограничения для просмотра мультфильмов детьми. Он предупредил, что родители должны показывать детям не все подряд мультфильмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Создан первый в мире транзистор из дерева
Россиянин пошел за грибами и нашел 35 гранат
Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир
Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России
Защита устроившего стрельбу в казанской школе обжаловала пожизненное заключение
Занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь посетительнице
Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки
Россиянка предложила обидевшему ее любовнику секс-игру и в процессе убила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.