Названы причины раннего полового созревания детей

Психолог Ольга Саламахина: половое созревание у современных детей наступает ранее 10 лет

Признаки полового созревания могут проявляться у современных детей с десяти лет, а у девочек даже и раньше, рассказала детский и подростковый психолог Ольга Саламахина. Она и ее коллега, психолог Айгуль Гранд назвали «Ленте.ру» причины этого явления.

В течение последних 150 лет время наступления полового созревания снижалось у мальчиков и девочек. В XIX веке менструация наступала в 15-17 лет. Сегодня менструация в 12 лет считается нормой, отметила Саламахина.

Сейчас первые признаки полового созревания — увеличение груди у девочек, увеличение размеров яичек у мальчиков, лобковые волосы, менструации и поллюции начинаются ранее 10 лет, особенно у девочек Ольга Саламахина психолог

До сих пор ученые не выявили, по какой именно причине возраст полового созревания снизился, продолжила она. Предполагается, что на это могут влиять наследственность, климатические и экологические условия, питание, заболевания эндокринной системы.

При проявлении первых признаков раннего полового созревания у ребенка, следует проверить его уровень гормонов, чтобы убедиться в отсутствии проблем со здоровьем. «Родители должны вести себя чутко и тактично, чтобы не напугать ребенка, — говорит психолог. — Случается, что взрослые из-за отсутствия сексуального воспитания травмируют сына или дочь неосторожными фразами».

Саламахина уверена, что родители испытывают чувство стыда в вопросах полового созревания и стремятся избегать разговоров на эту тему. Однако в семь-девять лет пора начинать рассказывать детям про половое созревание и изменения в организме: про менструации, поллюции, волосы на теле, изменения фигуры и голоса у мальчиков, о перепадах настроения и агрессии.

Так ребенок подготовится и при раннем созревании не будет испытывать страх или стыд. И он всегда сможет обратиться к родителям за поддержкой и помощью и поделиться чувствами и переживаниями

Ольга Саламахина психолог

Психолог Гранд добавила, что генетически девочки взрослеют раньше мальчиков, обгоняя их на пару лет. У большинства девочек начало пубертата приходится на тот же период, что у их матерей.

На преждевременном взрослении подростков сказывается не только генетика и особенности организма, но и вседозволенность, считает психолог. «Современные общественные ценности стерли границы запретов и страха, — отмечает она. — Интернет и гаджеты ускоряют процессы взросления, дети спокойно говорят о сексе. Подростки раньше начинают заниматься им. Подобные процессы неизбежно связаны с течением времени и прогрессом, затрагивающим развитие детей».

Ранее педиатр Исмаил Османов назвал ограничения для просмотра мультфильмов детьми. Он предупредил, что родители должны показывать детям не все подряд мультфильмы.