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11:45, 2 мая 2023Экономика

Bloomberg узнал о возобновлении закупки валюты Россией

Bloomberg заявил о готовности Минфина России возобновить покупку валюты в мае

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Уже в мае Минфин России может возобновить закупку валюты в рамках бюджетного правила на фоне стабилизации рублевых доходов от продажи нефти. Об этом со ссылкой на собственные данные пишет Bloomberg.

По оценкам агентства, на предварительном этапе сумма закупок юаней составит в долларовом эквиваленте 200 миллионов долларов. Об этом ведомство должно объявить в начале месяца.

Экономист Александр Исаков указал, что закупки валюты станут скорее символичными. Они должны продемонстрировать, что Россия начала наращивать, а не проедать резервы. Аналитик Freedom Holding Наталья Мильчакова согласилась с этим мнением, предположив, что такая тенденция может поспособствовать укреплению рубля.

Агентство напоминает, что последние два месяца Минфин сокращал продажу валюты в связи с подстройкой бюджетной политики под новые условия продажи энергоресурсов. Так, в период с 7 апреля по 5 мая Центробанк продает юаней на 3,7 миллиарда рублей в сутки, тогда как в предыдущий период рынок получал 5,4 миллиарда.

Рост доходов бюджета в рублевом выражении происходит на фоне ослабления российской валюты в апреле (позволяет выручить больше рублей за продажу того же количества валюты), а также повышения мировых цен на нефть и сокращения дисконта основного российского экспортного сорта Urals к Brent. Несмотря на это, отмечал глава Минфина Антон Силуанов, дисбаланс между доходами и расходами бюджета сохраняется.

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Платон Щукин
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