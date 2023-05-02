Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки

Daily Mirror: при мытье микроволновой печи нельзя забывать про вентиляционные решетки

Любительница уборки по имени Кей Би рассказала, какую часть микроволновки забывают мыть чаще всего. На ее способ отчистить кухонный прибор обратило внимание издание Daily Mirror.

Би напомнила, что при мытье микроволновой печи стоит уделить внимание прибору со всех сторон: и снаружи, и внутри, и внизу. «Вы знали, что нужно мыть и вентиляционные решетки внизу микроволновки?» — спросила она.

В модели, которую продемонстрировала женщина, вентиляционные решетки действительно находятся на нижней стенке. Она сняла две решетки, покрытые жиром, с помощью ножа и замочила в раковине с чистящим средством. «Они были омерзительны. Сейчас все выглядит гораздо лучше», — резюмировала Кей Би, установив решетки на место.

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