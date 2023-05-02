Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 2 мая 2023Забота о себе

Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки

Daily Mirror: при мытье микроволновой печи нельзя забывать про вентиляционные решетки

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Любительница уборки по имени Кей Би рассказала, какую часть микроволновки забывают мыть чаще всего. На ее способ отчистить кухонный прибор обратило внимание издание Daily Mirror.

Би напомнила, что при мытье микроволновой печи стоит уделить внимание прибору со всех сторон: и снаружи, и внутри, и внизу. «Вы знали, что нужно мыть и вентиляционные решетки внизу микроволновки?» — спросила она.

В модели, которую продемонстрировала женщина, вентиляционные решетки действительно находятся на нижней стенке. Она сняла две решетки, покрытые жиром, с помощью ножа и замочила в раковине с чистящим средством. «Они были омерзительны. Сейчас все выглядит гораздо лучше», — резюмировала Кей Би, установив решетки на место.

Материалы по теме:
Я не жадный, я домовитый Как уменьшить коммунальные платежи за квартиру
Я не жадный, я домовитыйКак уменьшить коммунальные платежи за квартиру
3 августа 2015
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022

Ранее специалист по чистящим средствам раскрыла способ почистить белые кроссовки с помощью домашних продуктов. Специалистка посоветовала удалять загрязнения с данной обуви с помощью соды, белого уксуса и горячей воды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В США перечислили предполагаемые стратегические цели России в начале СВО
Американский генерал оценил готовность Украины к наступлению
Создан первый в мире транзистор из дерева
Россиянин пошел за грибами и нашел 35 гранат
Раскрыта основная цель покупки малогабаритных квартир
Зеленский анонсировал новый большой пакет санкций против России
Защита устроившего стрельбу в казанской школе обжаловала пожизненное заключение
Занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь посетительнице
Любительница уборки назвала самую грязную часть микроволновки
Россиянка предложила обидевшему ее любовнику секс-игру и в процессе убила его
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.