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22:09, 2 мая 2023Мир

В США рассказали о тестировании боевых беспилотников

Генерал Милли: США тестируют боевые беспилотники под водой и в воздухе
Марк Милли

Марк Милли . Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Соединенные Штаты Америки занимаются тестированием боевых беспилотных технологий на воде, под водой и в воздухе. В будущем страна планирует развивать наземные БПЛА, включая танки, рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

«Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут, по большому счету, беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы», — уточнил он.

По словам Милли, роботизированные технологии «очень-очень быстро» приходят на службу вооруженным силам. Он добавил, что потенциально вместе с ними могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления.

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Марина Совина
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