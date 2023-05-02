В США рассказали о тестировании боевых беспилотников

Генерал Милли: США тестируют боевые беспилотники под водой и в воздухе

Соединенные Штаты Америки занимаются тестированием боевых беспилотных технологий на воде, под водой и в воздухе. В будущем страна планирует развивать наземные БПЛА, включая танки, рассказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

«Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут, по большому счету, беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы», — уточнил он.

По словам Милли, роботизированные технологии «очень-очень быстро» приходят на службу вооруженным силам. Он добавил, что потенциально вместе с ними могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления.