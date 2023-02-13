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14:13, 13 февраля 2023Наука и техника

В США испытали беспилотники воздушного базирования

Defense News: армия США испытала дроны воздушного базирования ALE

Фото: Mike Eliason / Reuters

Армия США успешно испытала беспилотники Air Launched Effects (ALE), которые запускали с земли и воздуха в рамках эксперимента Project Convergence. Об этом сообщил генерал-майор Вальтер Рюген, который возглавляет команду по разработке новой линейки вертолетов Future Vertical Lift, передает Defense News.

По его словам, в рамках эксперимента, который проходил с октября по ноябрь, небольшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) запускали «оттуда, откуда мы хотели».

БПЛА воздушного базирования ALE можно запускать с крупных беспилотников и пилотируемых летательных аппаратов. Дроны, которые считают важной частью модернизации вертолетного парка армии США, предназначены для разведки, постановки помех и поражения целей. Версия Ground Launched Effects (GLE) может войти в арсенал наземной техники. Для запуска ALE используют модульную пусковую установку.

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В марте 2022 года издание Defense News писало, что армия США продемонстрирует наступательные возможности роя беспилотников в рамках эксперимента Project Convergence.

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Даниил Иринин
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