Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 2 мая 2023Мир

Минобороны сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана

Минобороны России сообщило, что 4 самолета Ил-76 эвакуируют более 200 человек из Судана

Кадр: Минобороны России

Минобороны России (МО РФ) сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана. В их числе сотрудники российской дипмиссии, представительства ведомства, а также граждане России, стран СНГ и ряда других государств, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в эвакуации задействованы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. На них из Судана доставят более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузы.

Ранее сообщалось, что посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Помимо россиян, среди эвакуированных из Судана есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в результате разногласий между их лидерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Израиль назвал условие для возврата экстренной репатриации из России
Российский комплекс «Штурм-С» остановил танковый прорыв ВСУ
Блинкен опроверг причастность к письмам в поддержку сына Байдена
Минобороны сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана
Эндокринолог высказалась о привыкании к гормональным препаратам
Стало известно о планах Adidas продать подразделение в России
В Конгрессе заявили об угрозе дефолта из-за бездействия Байдена
В России возник дефицит компонента для производства фанеры
В США назвали преимущество России перед ЕС и Украиной
Названы главные источники тревог россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.