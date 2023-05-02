Минобороны сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана
Минобороны России (МО РФ) сообщило об эвакуации более 200 человек из Судана. В их числе сотрудники российской дипмиссии, представительства ведомства, а также граждане России, стран СНГ и ряда других государств, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в эвакуации задействованы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России. На них из Судана доставят более 200 человек, а также сопровождающих их лиц и грузы.
Ранее сообщалось, что посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Помимо россиян, среди эвакуированных из Судана есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.
Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в результате разногласий между их лидерами.