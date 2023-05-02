Стало известно об эвакуации посольством России 203 человек из Судана

РИА Новости: посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана

Посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Об этом стало известно РИА Новости от источника в суданской столице.

По информации собеседника агентства, самолеты с эвакуированными людьми уже долетели до Каира. После дозаправки они продолжили полет до Москвы. Помимо россиян, среди эвакуированных из Судана есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ранее пресс-секретарь генерального консульства России в Джидде Руслан Усманов сообщил, что военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали из Судана несколько десятков россиян. Дипломат уточнил, что в Джидду прибыли около 40 россиян. Большинство из них вскоре уехали: часть — в Россию, часть — в другие страны.

Конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в результате разногласий между их лидерами.