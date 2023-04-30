Из Судана эвакуировали несколько десятков россиян

Саудовская Аравия эвакуировала на военных кораблях из Судана десятки россиян

Военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали из Судана несколько десятков россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь генерального консульства России в Джидде Руслан Усманов, передает ТАСС.

«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос», — пояснил дипломат. По словам Усманова, людей вывозят из порта Судана, дальше их привозят в порт Джидду на военно-морскую базу.

Дипломат уточнил, что уже приехали около 40 россиян. Большинство из них уже уехали: часть в Россию, часть — в другие страны.

Ранее генконсул РФ в Джидде, в Саудовской Аравии, Юсуп Абакаров заявил, что 40 россиян самостоятельно эвакуировались из Судана. По его словам, россияне покинули охваченную конфликтом страну на кораблях. Он добавил, что в Судане по-прежнему продолжаются бои.

23 апреля сообщалось, что в российское посольство в Судане поступило более 100 заявок на эвакуацию из страны. В дипломаты отмечали, что даже в случае достижения договоренностей с обеими сторонами конфликта эвакуация оставалась бы очень опасным шагом.