Туристка внезапно заболела в отпуске и умерла от кровоизлияния в мозг

Американская туристка поехала отдыхать в Мексику с друзьями и умерла от кровоизлияния

Американская туристка поехала в отпуск вместе с друзьями, внезапно заболела и умерла от кровоизлияния в мозг. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что компания молодых людей отдыхала в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас в конце марта. 22-летняя Лиза Берк (Liza Burke) почувствовала себя плохо и решила подняться в комнату, чтобы отдохнуть. Спустя несколько часов друзья нашли ее без сознания и сообщили о случившемся родным девушки.

Издание отмечает, что врачи поставили Берк диагноз артериовенозная мальформация (АВМ), после чего близкие организовали переправку девушки домой, в США. Однако, несмотря на попытки врачей спасти ее, вскоре Берк умерла от кровоизлияния в мозг.

Позже медики установили, что диагноз АВМ был диагностирован неверно, а девушка страдала от опухоли головного мозга.

Ранее российский турист в одиночку поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в отеле при загадочных обстоятельствах. По словам родственников мужчины, 1 января турист перестал выходить на связь, спустя девять дней он был найден мертвым в номере.