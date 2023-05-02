Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:50, 2 мая 2023Мир

Венгерский мэр разогнал украинцев после случаев с изнасилованием девушек

Венгерский мэр потребовал от украинцев вернуться на родину после изнасилований девушек

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича возмутился поведением украинских беженцев после случаев с изнасилованиями девушек, передает Index.hu.

Он рассказал, что ему поступило две жалобы на то, что украинские рабочие изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю жительниц деревни. «Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил Дьюрича.

Мэр вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину и «воевали с чеченцами». Он подчеркнул, что, будучи главой Керепеша, он не собирается мириться с притеснением молодых девушек. Дьюрича также пообещал бороться и с другими преступлениями, призвав полицию защищать местных жителей.

Ранее украинская беженка ворвалась в банк PKO Bank Polski и набросилась с ножом на сотрудницу в польском городе Перемышль. Отмечалось, что у девушки при себе имелись лекарства, свидетельствующие о том, что она проходит курс психиатрического лечения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин США заявил о невозможности обслуживать госдолг в июне. Чрезвычайные меры исчерпаны из-за его лимита
Двоих россиян задержали с муляжами оружия
В контактной группе по обороне Украины возникли разногласия
Российскую пенсионерку задержали за организацию заказного убийства
Аксенов заявил о неминуемой расплате за трагедию в Доме профсоюзов в Одессе
В России упали продажи сельхозтехники
В ЛНР заявили об увеличении потерь ВСУ вдвое на ряде направлений
Популярная блогерша дала простой совет для успешного собеседования
Названо следствие планов правительства снизить прибыль производителей бензина
Венгерский мэр разогнал украинцев после случаев с изнасилованием девушек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.