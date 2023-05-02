Венгерский мэр разогнал украинцев после случаев с изнасилованием девушек

Венгерский мэр потребовал от украинцев вернуться на родину после изнасилований девушек

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича возмутился поведением украинских беженцев после случаев с изнасилованиями девушек, передает Index.hu.

Он рассказал, что ему поступило две жалобы на то, что украинские рабочие изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю жительниц деревни. «Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», — заявил Дьюрича.

Мэр вместе с сотрудниками правоохранительных органов приехал в общежитие украинских рабочих и потребовал, чтобы они вернулись на родину и «воевали с чеченцами». Он подчеркнул, что, будучи главой Керепеша, он не собирается мириться с притеснением молодых девушек. Дьюрича также пообещал бороться и с другими преступлениями, призвав полицию защищать местных жителей.

Ранее украинская беженка ворвалась в банк PKO Bank Polski и набросилась с ножом на сотрудницу в польском городе Перемышль. Отмечалось, что у девушки при себе имелись лекарства, свидетельствующие о том, что она проходит курс психиатрического лечения.