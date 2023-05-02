ЕС начал сотрудничать с НАТО над устойчивостью энергетической инфраструктуры

ЕС работает с НАТО над устойчивостью энергоинфраструктуры после подрыва «Северных потоков»

Евросоюз сотрудничает с НАТО над устойчивостью энергетической инфраструктуры в связи с подрывом «Северных потоков». Об этом рассказали в Еврокомиссии (ЕК) «Известиям».

Там пояснили, что решение о совместной работе было принято после взрывов на российских газопроводах. «Мы знаем, что наша критически важная инфраструктура находится под угрозой. Вот почему мы активизировали свои действия в области обеспечения готовности, реагирования и сотрудничества с партнерами», — сообщили в пресс-службе ЕК, уточнив, что сейчас идет разработка программы стресс-тестирования энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что в марте Евросоюз и Североатлантический альянс создали «целевую группу» по устойчивости критически важной инфраструктуры, деятельность которой, в частности, направлена на поиск способов снижения рисков. Помимо этого, основное внимание уделяется общим угрозам и уязвимости на стратегическом уровне. В пресс-службе ЕК добавили, что итоги работы будут представлены к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Ранее Евросоюз и Североатлантический альянс подписали декларацию о военном сотрудничестве. Это соглашение обсуждалось в течение двух лет, его подписание откладывалось из-за военного конфликта России и Украины и напряженности между Турцией и Кипром.