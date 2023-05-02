Двух российских врачей осудили за проведение нелегальных абортов 25 пациенткам

В Чите двум врачам вынесли приговор за проведение нелегальных абортов 25 пациенткам

Центральный суд Читы вынес приговор двум сотрудницам частного медицинского центра по делу о проведении нелегальных абортов 25 пациенткам. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

Акушерку Наталью Сапрыгину осудили на четыре года. Она начнет отбывать наказание после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Анестезиологу Надежде Тетеревой назначили наказание в виде трех лет колонии условно. Врачей признали виновными по части второй статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе повлекших тяжкий вред здоровью человека») УК РФ.

По данным следствия, сотрудницы, работая в медцентре, незаконно оказывали услуги по прерыванию беременности — в том числе, медикаментозным и хурургическим путями. При этом учреждение не имело лицензии для оказания таких услуг, а также услуг по анестезиологии и реаниматологии. Также в клинике не были оборудованы помещения операционной, манипуляционной, противошоковой, преднаркозной палат, палаты пробуждения и специального места для профилактики и лечения боли при медицинских вмешательствах.

Всего за период с 2019 по 2021 годы подсудимые провели более 40 нелегальных операций. В октябре 2021 года подсудимые провели одной из пациенток операцию по прерыванию беременности хирургическим путем, в ходе которой врачи проткнули женщине матку и тонкий кишечник. Несмотря на жалобы пациентки, ей не оказали необходимую помощь и отправили домой. Спустя несколько дней женщину без сознания увезли на скорой в краевую больницу. Жизнь потерпевшей удалось спасти, однако ей пришлось удалить репродуктивные органы.

Дело в отношении директора клиники, Маргариты Никитиной, выделили в отдельное производство. Ей вменяют незаконное осуществление медицинской деятельности. Сейчас она находится в федеральном розыске.