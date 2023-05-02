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09:27, 2 мая 2023Экономика

В Госдуме предложили приплачивать за продолжительный брак

Депутаты ГД от ЛДПР начали разработку законопроекта о выплатах за продолжительный брак

Фото: Pablo Heimplatz / Unsplash

Супружеские пары, прожившие в браке более 20 лет, должны получать дополнительные выплаты. О разработке соответствующего законопроекта депутатами от ЛДПР в Госдуме заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Согласно предложению народных избранников, каждой такой паре можно выдавать по 20 тысяч рублей в год каждые пять лет в виде разовой выплаты. По словам Нилова, в ряде регионов уже установлены меры поддержки супругов, проживших вместе долгое время, но лучше вывести выплаты на федеральный уровень.

Депутат подчеркнул, что сложившаяся в России ситуация требует поддержки института семьи. Этот законопроект в ЛДПР хотели бы посвятить бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».

В пресс-службе партии уточнили, что законопроект отправят на отзыв в правительство до конца весенней сессии Госдумы.

Ранее фракция ЛДПР предложила запустить новую социальную программу, согласно которой детям с момента рождения начнут оформлять накопительные счета. Финансировать их предложили за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны.

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Платон Щукин
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