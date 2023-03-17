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01:34, 17 марта 2023Экономика

В России призвали создавать накопительные счета для новорожденных

«Известия»: ЛДПР представила проект о создании накопительных счетов для детей с 2024 года

Фото: Unsplash

В России предложили запустить новую социальную программу, согласно которой детям с момента рождения начнут оформлять накопительные счета. Проект представила фракция ЛДПР, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что финансировать счета новорожденных планируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны, которые аккумулируются сейчас в Фонде национального благосостояния. Родственники ребенка также смогут вносить на них средства. В ЛДПР призвали принять проект с 2024 года.

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В пояснительной записке к документу объясняется, что счета следует пополнять каждый год до 18-летия ребенка, после чего они перейдут в его собственность и он сможет самостоятельно ими распоряжаться. С этого момент средства будут храниться в течение пяти лет, если ими не воспользуются, то их отправят на пенсионный счет.

«Принятие законопроекта позволит направлять дополнительные нефтегазовые доходы не только на покупку валют, но и на реальное повышение уровня и качества жизни россиян», — отмечается в пояснительной записке.

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Марина Совина
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