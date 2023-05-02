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19:00, 2 мая 2023Россия

Патрушев заявил о создании Западом направленных против России лженаучных теорий

Секретарь Совбеза Патрушев заявил о попытках Запада подорвать внутреннее единство России

Фото: Павел Бедняков / POOL / ТАСС

Страны Запада пытаются подорвать внутреннее единство России. Об этом в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, западные страны хотят деморализовать россиян и внушить им чувство неполноценности. «Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий», — считает Патрушев.

По его словам, на данный момент в Вашингтоне работают сразу несколько фондов, которые знакомят местную элиту с научными работами по расколу России. Как утверждает секретарь Совбеза, авторы этих материалов считают, что основная ставка должна быть сделана на информационную войну, а также на поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах.

Патрушев добавил, что Запад навязывает россиянами идеи гендерного многообразия, чтобы уничтожить в стране основы национальной идентичности. В ответ он призвал отстаивать культуру и историю России. «Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными нашему народу», — заключил он.

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Зураб Дарахвелидзе
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