В Совбезе сообщили о готовящейся против России биологической войне

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США готовят против России биологическую войну

США готовят против России биологическую войну. Об этом на заседании научного совета при Совбезе России сообщил секретарь организации Николай Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Патрушев отметил, что российским ученым следует обращать самое пристальное внимание на биологические программы США, которые, по словам секретаря Совета безопасности, имеют прямое отношение к военной активности Штатов.

«Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовке биологической войны против России и других государств», — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России отчитывалось об остановке военно-биологических программ США на Украине. В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.