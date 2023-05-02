Крупнейшие порты России остались без грузов

«Ъ»: порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены только на 20%

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна останутся без 80 процентов грузов. Об этом со ссылкой на коммерческого директора «УК Глобал Портс» (крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке) Игоря Пухова сообщает «Коммерсантъ».

Мощность портов Санкт-Петербурга составляет порядка 5 миллионов TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости), в то время как общая мощность всех терминалов в России оценивают в 8,7 миллиона TEU. Однако, по прогнозам участников рынка, до конца года эти порты смогут обработать не более одного миллиона TEU. Так, на терминалах Global Ports рассчитывают принять 150–170 тысяч TEU, хотя в 2021 компания принимала порядка 80 тысяч TEU в месяц.

При этом рынок грузоперевозок постепенно восстанавливается: появились регулярные контейнерные перевозки, расписание поставок. Кроме того, выросло число операторов — преимущественно это китайские, индийские, южноамериканские компании и различные порты Юго-Восточной Азии, добавил Пухов.

На Дальнем Востоке в то же время фиксируется бурный рост перевозок: мощностей морских терминалов не хватает. По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в регионе есть большие сложности с тыловыми терминалами и высокими ценами перевозки автоконтейнеровозами. При этом местные операторы уже оставили заявки на развитие инфраструктуры, которое должно привести к двукратному увеличению мощностей.

Ранее глава «Трансконтейнера» (крупнейший контейнерный железнодорожный оператор в России) Виталий Евдокименко заявил о нехватке в стране судов из-за отказа глобальных контейнерных линий от сотрудничества. По его словам, участники рынка стали серьезно заниматься формированием морских сервисов для Северо-Запада, который испытывает нехватку наиболее остро. По данным Strategy Partners, до февраля 2022-го на флот зарубежных компаний приходилось 80-90 процентов всего объема перевозок контейнеров. Для решения этой проблемы российские власти собираются построить собственные суда на средства Фонда национального благосостояния.