В Госдуме объяснили идею о выплатах за продолжительный брак
Необходимость введения на федеральном уровне выплат за продолжительный брак является частью государственной политики по сохранению института семьи. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя «Ленте.ру» соответствующую законодательную инициативу фракции ЛДПР.
«Это не столько финансовая поддержка, сколько поощрение для пар, которые прожили в браке достаточное количество лет. В отдельных регионах уже существуют такие меры поддержки: в Санкт-Петербурге, например, помощь оказывается семьям, отметившим золотую свадьбу — 50-летнюю годовщину», — заявила парламентарий.
Уверена, что таким образом вряд ли удастся сохранить семью, которая разрушается, а вот поощрить и поблагодарить от имени государства взрослые семьи, которые прожили в браке достаточное количество лет, — это хорошая история
При этом депутат обратила внимание на то, что в России продолжает сохраняться тенденция к непродолжительному браку. По ее словам, государство принимает меры для изменения ситуации.
«К сожалению, тенденция к сохранению института брака сейчас — это очень медленный процесс. Вместе с тем общемировое сообщество призывает к разрушению брака, транслируется много негативных идей, которые заставляют молодежь сомневаться в успехе брачных отношений. Сегодня мы в России делаем постепенные шаги по сохранению института брака, традиционных семейных ценностей», — добавила Бессараб.
Ранее во фракции ЛДПР заявили о разработке законопроекта, в соответствии с которым супружеские пары, прожившие в браке более 20 лет, должны получать дополнительные выплаты. Как уточнил замглавы партии Ярослав Нилов, каждой такой паре стоит выдавать по 20 тысяч рублей каждые пять лет в виде разовой выплаты.
Депутат подчеркнул, что сложившаяся в России ситуация требует поддержки института семьи. По словам Нилова, этот законопроект в ЛДПР хотели бы посвятить бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».