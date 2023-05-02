В Госдуме объяснили идею о выплатах за продолжительный брак

Депутат Бессараб: введение выплат за долгий брак поможет сохранить институт семьи в России

Необходимость введения на федеральном уровне выплат за продолжительный брак является частью государственной политики по сохранению института семьи. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя «Ленте.ру» соответствующую законодательную инициативу фракции ЛДПР.

«Это не столько финансовая поддержка, сколько поощрение для пар, которые прожили в браке достаточное количество лет. В отдельных регионах уже существуют такие меры поддержки: в Санкт-Петербурге, например, помощь оказывается семьям, отметившим золотую свадьбу — 50-летнюю годовщину», — заявила парламентарий.

Уверена, что таким образом вряд ли удастся сохранить семью, которая разрушается, а вот поощрить и поблагодарить от имени государства взрослые семьи, которые прожили в браке достаточное количество лет, — это хорошая история Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом депутат обратила внимание на то, что в России продолжает сохраняться тенденция к непродолжительному браку. По ее словам, государство принимает меры для изменения ситуации.

«К сожалению, тенденция к сохранению института брака сейчас — это очень медленный процесс. Вместе с тем общемировое сообщество призывает к разрушению брака, транслируется много негативных идей, которые заставляют молодежь сомневаться в успехе брачных отношений. Сегодня мы в России делаем постепенные шаги по сохранению института брака, традиционных семейных ценностей», — добавила Бессараб.

Ранее во фракции ЛДПР заявили о разработке законопроекта, в соответствии с которым супружеские пары, прожившие в браке более 20 лет, должны получать дополнительные выплаты. Как уточнил замглавы партии Ярослав Нилов, каждой такой паре стоит выдавать по 20 тысяч рублей каждые пять лет в виде разовой выплаты.

Депутат подчеркнул, что сложившаяся в России ситуация требует поддержки института семьи. По словам Нилова, этот законопроект в ЛДПР хотели бы посвятить бывшему лидеру партии Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий».