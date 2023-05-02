Мать получившего ожоги в московском кафе мальчика привела детали инцидента

Получивший ожоги полости рта в московском кафе 9-летний мальчик вместо сока выпил химию

Получивший ожоги полости рта в московском кафе девятилетний мальчик вместо сока выпил некую химию. Такие детали случившегося привела его мать, пишет РЕН ТВ.

«Мы до сих пор не знаем, что было внутри. (...) Хорошо, что не проглотил, потому что внутри там жидкость с таким химическим едким запахом. Может, какое-то чистящее средство. Мы не знаем, что это. И случился моментальный химический ожог языка», — рассказала женщина.

Инцидент произошел 1 мая в заведении общепита на улице Солянка. Ребенок пришел в кафе вместе с матерью и выбрал себе сок в стеклянной бутылке с закручивающейся крышкой.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог языка и пищевода. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, после случившегося прокуратура начала проверку.