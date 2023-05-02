Раскрыты планы Путина на 2 мая

Путин 2 мая поздравит Гергиева с юбилеем и может провести встречи с губернаторами

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, поздравит дирижера Валерия Гергиева с юбилеем и может провести встречи с губернаторами регионов. Такие планы главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«У президента несколько встреч, вы знаете, что сегодня празднует юбилей, свое 70-летие великий, мировой маэстро Валерий Гергиев, наш с вами соотечественник, президент его сегодня поздравит», — отметил Песков.

Ранее 2 мая стало известно, что Путин наградил худрука Мариинского театра Валерия Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность».

В марте президент предложил Гергиеву создать объединенную дирекцию Большого и Мариинского театров. Об этом он заявил на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.