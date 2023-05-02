В ПЦУ захотели перенести празднование Рождества на католическую дату

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что в мае церковь примет решение о переходе на другой календарь

В мае в ходе Архиерейского собора раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будет принято решение о переходе организации на иной календарь, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на главу ПЦУ Епифания.

В частности, речь идет о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Епифаний также заявил, что соответствующую реформу в ПЦУ уже готовят. Также он сообщил, что для прихожан создается и новая редакция церковной литературы.

Ранее один из членов ПЦУ призвал молиться за убийцу военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В одной из публикаций священник Ивано-Франковской епархии заявил, что Трепова «приняла мучения за свой подвиг в борьбе со злом».