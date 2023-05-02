Россиянам перечислили правила разгрузочного дня между праздниками

Диетолог Марина Макиша: в разгрузочный день можно есть куриную грудку или фрукты

Разгрузочные дни могут помочь в борьбе с лишним весом, если человек в праздники съел больше, чем обычно, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. Правила таких дней она перечислила россиянам в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что в такие дни стоит съедать пищи на 500-1000 килокалорий, однако голодать нельзя. «Лучше всего подойдут белковые продукты. Например, можно взять 500-600 граммов куриной грудки и дополнить 300-400 граммами овощей без масла», — привела пример она.

Кроме того, продолжила Макиша, для разгрузки подойдет творог. «Нужно взять около 500 граммов продукта и распределить на три приема. Можно дополнить его ягодами или подсластителем из стевии или сукралозы», — предложила она. Кроме того, подойдет однодневная диета из фруктов: килограмм-полтора разных фруктов можно распределить на несколько приемов.

Также диетолог предложила в разгрузочный день питаться кефиром различной жирности. «Я рекомендую к нему добавлять зелень и овощи. Например, можно сделать овощную окрошку. Взять отварную цветную капусту, редиску, огурцы, много зелени, полученную смесь в 300-500 граммов употребить вместе с кефиром», — заключила она.

Ранее американский диетолог Лиза Янг дала советы о полезных завтраках для похудения. Специалист порекомендовала включить в рацион больше белка, чтобы сжигать жировую прослойку, которая никак не уходит.