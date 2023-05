Диетолог дала шесть советов о завтраках для похудения

Американский диетолог Лиза Янг дала шесть советов о полезных завтраках для похудения

Американский диетолог Лиза Янг дала советы о полезных завтраках для похудения. Ее слова приводятся на портале Eat This, Not That.

Специалист порекомендовала включить в рацион больше белка, чтобы сжигать жировую прослойку, которая никак не уходит. По ее словам, для снижения веса следует завтракать блюдами из яиц, овсянкой с ягодами, употреблять больше фруктов, а также отказаться от выпечки в пользу цельнозернового хлеба.

Специалист пояснила, что ягоды содержат клетчатку, которая помогает контролировать вес. Янг также отметила, что полезны для сжигания жира свежие смузи, зеленые йогурты, а также киноа, семена льна и чиа.

Диетолог посоветовала есть сидя, поскольку употребление пищи во время ходьбы провоцирует переедание и набор веса.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщила, что неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья. По ее словам, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля может спровоцировать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.