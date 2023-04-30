Диетолог заявила о вреде шашлыка для здоровья

Диетолог Нефедова: неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова сообщила, что неправильно приготовленный шашлык может быть опасен для здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Во время приготовления шашлыка выделяются канцерогенные соединения — гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). И те, и другие повышают риск развития рака толстой кишки и поджелудочной железы», — сказала она.

По ее словам, чрезмерное употребление обугленного мяса и вдыхание дыма от гриля может спровоцировать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания

Специалист порекомендовала употреблять более постные куски мяса, а также не пренебрегать мариновкой и не передерживать шашлык на огне. Также врач добавила, что защитное действие против канцерогенных соединений могут оказывать различные специи.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что шашлык классического способа приготовления не рекомендован для питания детей, беременных и кормящих женщин. По ее словам, при приготовлении шашлыков температура внутри куска мяса или птицы не достигает более 65-70 градусов.