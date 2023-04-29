Диетолог предупредила об опасности шашлыка для беременных

Диетолог Стародубова призвала беременных женщин воздержаться от употребления шашлыка

Шашлык классического способа приготовления не рекомендован для питания детей, беременных и кормящих женщин. Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила, что при классическом способе приготовления шашлыков мясо не проходит полную термическую обработку, сообщает РИА Новости.

По словам Стародубовой, при приготовлении шашлыков температура внутри куска мяса или птицы не достигает более 65-70 градусов. Она отметила, что не прошедшее полную тепловую обработку мясо может быть опасно для здоровья детей, беременных женщин и молодых мам, и призвала воздержаться от его употребления.

Диетолог добавила, что традиционный шашлык — жирное и трудноусвояемое блюдо, поэтому есть его рекомендуется небольшими порциями — 100-150 граммов. Кроме того, стоит обратить внимание на сорт мяса: чем он жирнее, тем меньше должна быть порция.

«Даже однократное переедание шашлыка может обернуться чувством тяжести, дискомфорта, вздутия и возникновением болей в животе», — утверждает Стародубова. Помимо этого, употребление большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог порекомендовала заменить жирные сорта свинины, говядины или баранины шашлыком из диетического мяса курицы или индейки, а также запеченной на решетке рыбой. Однако она отметила, что переедания необходимо избегать.

Ранее сообщалось, что психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил россиян о главных опасностях пикников во время майских праздников. Эксперт напомнил о риске для здоровья из-за сочетания шашлыка с алкоголем.

