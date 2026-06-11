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13:38, 11 июня 2026Мир

Экономический успех КНДР объяснили

Черкашин: Главным фактором роста экономики КНДР стала нормализация отношений с Китаем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Западные СМИ часто пишут о Северной Корее как о феномене, называют ее самой удивительной историей экономического успеха в мире. Однако, как указал кореевед, специалист по странам Корейского полуострова Павел Черкашин в беседе с «Царьградом», такая формулировка является натянутой.

По его словам, реальными драйверами роста стали нормализация отношений с Китаем и эффективные схемы обхода санкций. «Главным фактором роста экономики КНДР я бы назвал не получение дополнительных финансовых и энергетических ресурсов России, а нормализацию отношений с Китаем и положительную динамику развития торговли с ним», — сказал Черкашин.

По итогам 2025 года товарооборот между КНДР и КНР составил 2,735 миллиарда долларов, а в апреле 2026 года достиг рекордных досанкционных значений — 325,76 миллиона долларов. Вместе с тем, отметил специалист, в стране серьезный внутренний кризис. В последние 2–3 года в КНДР фиксируются высокая инфляция и ослабление национальной валюты.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин посетил Северную Корею с визитом, чтобы «последить» за главой КНДР Ким Чем Ыном и его планами, касающимися США. По данным CBS News, эксперты считают, что «истинной мотивацией» визита главы КНР была «слежка за своим соседом, обладающим ядерным оружием».

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