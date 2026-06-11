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08:19, 11 июня 2026Мир

Названа истинная причина визита Си Цзиньпина в КНДР

CBS: Си Цзиньпин посетил КНДР, чтобы последить за планами Ким Чен Ына в отношении США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин посетил Северную Корею с визитом, чтобы «последить» за главой КНДР Ким Чем Ыном и его планами, касающимися США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на мнение экспертов.

Как отмечает телеканал, эксперты считают, что «истинной мотивацией» визита главы КНР была «слежка за своим соседом, обладающим ядерным оружием».

«С 2023 года Ким полностью изменил центр стратегической политики Северной Кореи. Долгие годы целью была (...) нормализация отношений с США. Теперь этого нет. Они хотят противостоять США (...). Это создает проблему для Си Цзиньпина, потому что Китай знает: если Ким вступит в конфликт с США, это так или иначе затронет и китайцев», — заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Боб Карлин.

По его мнению, Пекину необходимо знать о планах Пхеньяна, чтобы «давать ему советы и сдерживать, когда это возможно».

8 июня Си Цзиньпин прибыл с двухдневным визитом в Северную Корею. Доцент Гонконгского университета Брайан Вонг подчеркнул, что визит председателя КНР в КНДР после встреч с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным демонстрирует стратегическую гибкость Китая.

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