Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом», — говорится в публикации

Отмечается, что поездка главы государства продлится два дня — с 8 по 9 июня.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявил, что КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны.