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08:04, 8 июня 2026Мир

Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: China Daily / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом», — говорится в публикации

Отмечается, что поездка главы государства продлится два дня — с 8 по 9 июня.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявил, что КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны.

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