Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с визитом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом», — говорится в публикации
Отмечается, что поездка главы государства продлится два дня — с 8 по 9 июня.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявил, что КНДР не пойдет на компромисс по ядерному разоружению и продолжит придерживаться курса на укрепление ядерных сил страны.