Бывший разведчик США Риттер предложил вариант раздела Украины между Россией и Польшей

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом U.S. Tour of Duty.

По словам бывшего американского разведчика, ради урегулирования конфликта часть территории страны необходимо отдать Польше, а часть — России. «Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. (…) Она [Западная Украина] должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. (…) Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что [между двумя странами] наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей», — приводит слова Риттера РИА Новости.

Он также отметил, что население Одессы, Киева, Харькова и Днепропетровска будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта, так как эти города всегда являлись частью российской цивилизации.

Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины, когда специальная военная операция (СВО) России была в начальной стадии.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий опроверг планы о разделе. «Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды», — написал он в соцсети.